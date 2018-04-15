|"Закос під японку": Санта Дімопулос насолоджується відпочинком у Токіо (ФОТО)
|15.04.2018 18:35
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Санта Дімопулос, схоже, має відпустку нон-стоп і переїздить з країни у країну: буквально нещодавно шанувальники спостерігали за пригодами зірки у США, потім у французьких Альпах, які зірка підкорювала на лижах, а зараз Дімопулос відпочиває у Токіо, демонструючи яскраві фото.
У своєму Інстаграмі співачка продемонструвала, як цвітуть сакури і попозувала на фоні красивого міста у стильному темно-зеленому костюмі, доповнивши образ великими сонцезахисними окулярами.
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