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"Закос під японку": Санта Дімопулос насолоджується відпочинком у Токіо (ФОТО)
15.04.2018 18:35
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Санта Дімопулос, схоже, має відпустку нон-стоп і переїздить з країни у країну: буквально нещодавно шанувальники спостерігали за пригодами зірки у США, потім у французьких Альпах, які зірка підкорювала на лижах, а зараз Дімопулос відпочиває у Токіо, демонструючи яскраві фото.

У своєму Інстаграмі співачка продемонструвала, як цвітуть сакури і попозувала на фоні красивого міста у стильному темно-зеленому костюмі, доповнивши образ великими сонцезахисними окулярами.


"Закос під японку", - пожартувала зірка.

Допис, поширений Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) 15 Кві 2018 р. о 12:13 PDT



Допис, поширений Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) 14 Кві 2018 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) 14 Кві 2018 р. о 7:45 PDT


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