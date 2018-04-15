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Путин заявил, что новые удары по Сирии приведут к "хаосу в международных отношениях"
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15.04.2018 18:38
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Президент РФ Владимир Путин считает "противоправной акцией" удар
США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии. Путин считает,
что происходящее вредит урегулированию в Сирии Фото: ЕРА Путин
считает, что продолжение подобных действий "неминуемо приведет к
хаосу в международных отношениях".Во время разговора, который
произошел по инициативе иранской стороны, лидеры РФ и Ирана назвали
удар США, Великобритании и Франции "противоправной акцией", которая
наносит убыток политическому урегулированию в Сирии.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали. В Пентагоне заявили, что в ходе спецоперации были
нанесены удары по трем объектам: научно-исследовательскому
центру в Дамаске, хранилищу химического оружия возле Хомса и
находящемуся неподалеку командному посту.
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