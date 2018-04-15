Президент РФ Владимир Путин считает "противоправной акцией" удар США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии. Путин считает, что происходящее вредит урегулированию в Сирии Фото: ЕРА Путин считает, что продолжение подобных действий "неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях".Во время разговора, который произошел по инициативе иранской стороны, лидеры РФ и Ирана назвали удар США, Великобритании и Франции "противоправной акцией", которая наносит убыток политическому урегулированию в Сирии.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. В Пентагоне заявили, что в ходе спецоперации были нанесены удары по трем объектам: научно-исследовательскому центру в Дамаске, хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку командному посту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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