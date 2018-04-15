В воскресенье, 15 апреля, президента Сирии Башара Асада внесли в базу центра "Миротворец". Об этом сообщается на сайте ресурса.

Указано, что сирийский президент причастен к сознательной организации нарушения границы Украины его несовершеннолетними детьми, чтобы проникнуть в аннексированный Российской Федерацией Крым (ст. 331, 331-1 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, Асад причастен к участию в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора, а также к участию в попытках легализации аннексии Крыма.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что в ходе встречи с российской делегацией президент Сирии Башар Асад рассказал, что в 2017 году его дети отдыхали в лагере "Артек", расположенном в аннексированном Российской Федерацией Крыму.

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