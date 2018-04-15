Россия примет зеркальных мер по британских медиа, если Лондон избавит лицензии телеканал Russia Today.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране не будет, если они закроют Russia Today", - заявила официальный представитель Мария Захарова, передает со ссылкой на .

Мероприятия будет внедрять Роскомнадзор.

Захарова призвала Великобританию не ставить ультиматумы ядерной державой.

"Никто не может выйти в парламенте своей страны и сказать:" Я даю России 24 часа ". Это что за разговор вообще в принципе?" - сказала она.

Болгарский журналист нестандартно поздравил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову. Во время брифинга в российском МИДе, перед тем, как задать вопрос, журналист сказал: "Скрипаль воскрес".

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