13 апреля журналист Максим Бородин выпал в Екатеринбурге из своей квартиры на пятом этаже, получил тяжелые травмы и впал в кому. Позже он скончался. Бородин выпал из окна 13 апреля Фото: e1.ru Инцидент случился в Екатеринбурге 13 апреля. Выпав из своей квартиры на пятом этаже, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому.В российском информагентстве (РИА) "Новый день", где работал Бородин, допускают, что его смерть была убийством или самоубийством, хотя для суицида у журналиста, по мнению коллег, повода не было."Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим", – отметила главред "Нового дня" Полина Румянцева.Екатеринбургское издание Е1.РУ рассказывало со ссылкой на правоохранителей, что предсмертной записки в квартире не обнаружили, а дверь была закрыта изнутри.По данным СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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