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В России после падения с пятого этажа умер журналист, первым написавший о гибели в Сирии наемников ЧВК "Вагнер"
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15.04.2018 18:54
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13 апреля журналист Максим Бородин выпал в Екатеринбурге из своей
квартиры на пятом этаже, получил тяжелые травмы и впал в кому.
Позже он скончался. Бородин выпал из окна 13 апреля Фото: e1.ru
Инцидент случился в Екатеринбурге 13 апреля. Выпав из своей
квартиры на пятом этаже, журналист получил тяжелые травмы и впал в
кому.В российском информагентстве (РИА) "Новый день", где работал
Бородин, допускают, что его смерть была убийством или
самоубийством, хотя для суицида у журналиста, по мнению коллег,
повода не было."Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ
в квартиру, мы занимаемся этим", – отметила главред "Нового
дня" Полина Румянцева.Екатеринбургское издание Е1.РУ
рассказывало со ссылкой на правоохранителей, что предсмертной
записки в квартире не обнаружили, а дверь была закрыта изнутри.По
данным СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК)
"Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной
2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем
Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В
июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и
Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе
международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около
100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство
Bloomberg выяснило, что погибло более 200
солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.
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