В Киеве группа руферов взобралась на Арку дружбы народов. Фоторепортаж События В Киеве группа руферов взобралась на Арку дружбы народов. Фоторепортаж Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Фото: kiev.informator.ua Отмечается, что подъем на конструкцию начался в 4.00 и длился примерно два часа. Экстремалы встретили на арке рассвет. На эту конструкцию они взобрались впервые. Всего на арку поднялось 20 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



