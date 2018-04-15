Гельзенкирхенский "Шальке" вышел победителем из "рурского дерби" против дортмундской "Боруссии" в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги, передает

На 50 минуте на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене Евгений Коноплянка реализовал момент - с передачи Калиджури украинец точно пробил в ближний угол Бюрки. Окончательные цифры на табло установил Налдо на 82-й минуте - 2:0.

Отметим, что Коноплянка провел на поле полный поединок и сыграл за "кобальтовых" первый поединок начиная с 9 марта. Андрей Ярмоленко провел всю встречу на скамейке запасных "шмелей".

Заметим, что "Шальке" с 55 очками занимает вторую ступень турнирной таблицы и опережает "Боруссию" на четыре балла.

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