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Без косметики і в піжамі: Тіна Кароль показала фото з "Голосу країни" (ФОТО)
15.04.2018 19:06
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Вже сьогодні відбудеться перший прямий ефір шоу "Голос країни-8", втім, останні репетиції тривають майже добу і шанувальники мають змогу побачити приготування та закулісся завдяки тренерам, які викладають фото і відео у мережі.

Тіна Кароль, яка чотири рази стала переможницею "Голосу", заінтригувала фото у піжамі та білих домашніх капцях просто з тренерського крісла. Невже це буде новий образ зірки на цей вечір?

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