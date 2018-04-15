|Без косметики і в піжамі: Тіна Кароль показала фото з "Голосу країни" (ФОТО)
|15.04.2018 19:06
|
Вже сьогодні відбудеться перший прямий ефір шоу "Голос країни-8", втім, останні репетиції тривають майже добу і шанувальники мають змогу побачити приготування та закулісся завдяки тренерам, які викладають фото і відео у мережі.
Тіна Кароль, яка чотири рази стала переможницею "Голосу", заінтригувала фото у піжамі та білих домашніх капцях просто з тренерського крісла. Невже це буде новий образ зірки на цей вечір?
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями