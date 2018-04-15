После матча "" - "", который проходил в Харькове, ултрас "киевлян" подрались с полицией.

Ультрас "" приняли участие в драке с правоохранителями после матча с "Шахтером", передает со ссылкой на .

"Вероятно конфликт возник из-за того, что один из представителей ультрас самовольно покинул сектор фанатов, но его поймали стюарды. Другие болельщики решили вступиться за него, что привело к драке с полицией. Через некоторое время ультрас вернулись на свой сектор", - сообщает tribuna.com.

Матч завершился минимальной победой "". Единственный гол в матче на счету .

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