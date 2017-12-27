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Экс-премьер Украины Ехануров: Нужно приравнять нацизм, коммунизм и "русский мир"
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27.12.2017 00:19
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Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что Украина
оплатила кровью свою независимость и в ближайшее столетие не стоит
ожидать потепления отношений с Россией. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.32 | комментариев:
Ехануров: Мы – независимая страна. И мы кровью оплатили
уже эту независимость Скриншот: NewsOne / YouTube "Мы – независимая
страна. И мы кровью оплатили уже эту независимость. Что касается
объединения с Россией, никакого объединения в принципе на ближайшее
столетие не будет. Да и вообще надо забывать про объединения.
Будущее за городами и крупными агломерациями", – рассказал
он.Экс-премьер подчеркнул, что "русский мир" нужно приравнять к
нацизму и коммунизму."Нашим ученым нужно серьезно рассматривать
вопрос... Приравнять нацизм, коммунизм и "русский мир" в один
рядочек поставить. Потому что то, что происходит сегодня, как ведет
себя российское руководство по отношению к Украине, – это просто
выходит за рамки любого цивилизованного общества", – отметил
он.По мнению Еханурова, Украина стала форпостом со
страной-агрессором."К сожалению, нам выпало жить в стране, которая
называется "страна-фронтир". Мы на границе двух цивилизаций. И
теперь наши философы говорят о том, что мы вынуждены будем делать
даже какие-то предложения о какой-то своей особой цивилизационной
роли, чтобы сдержать агрессора", – подытожил он.Ехануров
занимал должность премьер-министра Украины с 2005-го по 2006 год и
должность министра обороны Украины – с 2007-го по 2009 год. С
2009-го по 2010 год был первым заместителем главы Секретариата
президента Украины.16 марта 2014 года после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного
референдума Россия аннексировала Крым. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.В апреле того же года на востоке Украины начался
вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.
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