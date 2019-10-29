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На поверхность подняты 233 горняка: в Донецкой области произошел пожар на шахте
29.10.2019 09:26
В Донецкой области на поверхность подняли 233 горняка из-за пожара на шахте Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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