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На поверхность подняты 233 горняка: в Донецкой области произошел пожар на шахте
29.10.2019 09:26
В Донецкой области на поверхность подняли 233 горняка из-за пожара на шахте
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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