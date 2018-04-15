Соединенные Штаты Америки в понедельник могут объявить о новых санкциях против России в связи с поддержкой режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли, передает со ссылкой на CBS News.

“Вы увидите, что санкции против России будут усиливаться. Министр Мнучин (министр финансов США Стивен Мнучин — ред.) объявит об этом в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Башара Асада химического оружия”, — сказала Н.Хейли.

Как сообщал , по данным издания “Коммерсант”, посол США в России Джон Хантсман направил в МИД РФ письмо, в котором говорится о подготовке новых санкций — за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Напомним, ранее о том, что США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии, сообщил знаток Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул. Такая формулировка, по его словам, содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовила пресс-служба Белого дома.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Такие действия были реакцией стран на химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе.

Так, представители благотворительной организации “Белые каски” ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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