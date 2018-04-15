В понедельник, 16 апреля, Соединенные Штаты Америки заявят об очередных санкциях в отношении Российской Федерации, которые будут введены в связи с ситуацией, возникшей в Сирии. Об этом сообщила постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, передает CBS News на своей странице в Twitter.

"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 15 апреля, президента Сирии Башара Асада внесли в базу центра "Миротворец" .

Также напомним, что руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо быть готовой к ответу от Российской Федерации в связи с авиаударами, которые коалиция нанесла по Сирии.

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