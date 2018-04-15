|Мотоцикл разорвало на куски во время аварии
|15.04.2018 19:22
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Мотоцикл столкнулся с легковым авто на Бориспольской трассе в направлении , передает со ссылкой на .
После столкновения мотоцикл разорвало на части, передает "Народная правда".
Мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль, который ехал перед ним. В результате столкновения водитель мотоцикла благодаря качественной экипировке получил травмы средней тяжести, и ему не потребовалась госпитализация.
Задняя часть автомобиля разбита, а сам мотоцикл разорвало на части.
В больнице умерла 23-летняя Марина Арустамова, которую в центре сбил детектив Национального антикоррупционного бюро.
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