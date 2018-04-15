Осужденный в России украинец Станислав Клых написал письмо российскому корреспонденту издания "Новая газета", в котором рассказал о своем пребывании в тюрьме, а также заявил, что лояльно относился к России до задержания. Издание опубликовало соответствующее письмо, передает .

Как сообщает издание, редакция ранее написала письмо Клыху, в котором интересовалась бытом украинца и его ожиданиями относительно обмена пленными.

“Я требую перевода в другое учреждение ФСИН — с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно — она отвратительная”, — написал в своем письме Клых.

Он также пожаловался на боль в глазах.

“Это от замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения, в таких условиях некоторые заключенные лишаются зрения”, — отметил арестант.

“Время в тюрьме днем идет гораздо дольше, чем ночью. Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной. Некоторую разрядку дает чтение писем — они дают ощущение надежды”, — отметил Клых.

По поводу того, что делают украинские власти для его обмена или освобождения, он отметил, что не знает всей картины происходящего из-за отсутствия доступа к информации.

“Почти целый год с момента задержания консулы „не знали“ о моем местонахождении, и только после прибытия в грозненский СИЗО стали меня навещать. Как я могу быть удовлетворен их „усилиями“, если я до сих пор не дома?” — подчеркнул он.

По словам Клыха, сейчас решается вопрос по поводу его обмена на Виктора Агеева.

Также он отметил, что никогда не являлся активистом “Правого сектора”, а был членом “Партии регионов” и лояльно относился к России.

“Поэтому прошу не считать меня в этой связи политзаключенным — в момент въезда в РФ я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системе, чего не скажешь о моих нынешних представлениях”, — написал он.

Напомним, высший суд Чеченской Республики РФ приговорил С.Клыха к 20 годам лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

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