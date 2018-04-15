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Хейли заявила, что о новых санкциях против России минфин США объявит 16 апреля
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15.04.2018 19:26
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Постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что под новые
американские санкции попадут компании, которые причастны к
использованию в Сирии химического оружия. Хейли подчеркнула, что
удары США, Великобритании и Франции по Сирии были очень сильным
ответом на химатаку в Думе Фото: EPA По словам Хейли,
ограничительные меры будут направлены на компании,
которые работали с техническим оснащением, имеющим отношение к
Асаду (президенту Сирии Башару Асаду. – ) и
применению химического оружия".Она подчеркнула, что удары США,
Великобритании и Франции по Сирии были очень сильным ответом на
химатаку в Думе. Хейли отметила, что США "не искали войны" и не
ставили своей целью убивать людей. Она добавила, что Вашингтон
хотел послать сирийскому режиму мощный сигнал о необходимости
прекратить использование химического оружия и дать Ирану и России
понять серьезность своих намерений.Эксперт Atlantic Council,
прежний советник санкционного бюро минфина США Брайан О’Тул заявил
14 апреля, что США намерены ввести новые санкции против
России из-за ситуации в Сирии.Издание "Коммерсантъ" написало
15 апреля, что на днях посол США в России Джон Хантсман направил в
министерство иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что
власти США готовят новые санкции против России за поддержку
сирийского режима.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на сообщения о применении химического
оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от
70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел
России Сергей Лавров утверждал, что российские
специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической
атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки
США и их союзников не участвовали.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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