Постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что под новые американские санкции попадут компании, которые причастны к использованию в Сирии химического оружия. Хейли подчеркнула, что удары США, Великобритании и Франции по Сирии были очень сильным ответом на химатаку в Думе Фото: EPA По словам Хейли, ограничительные меры будут направлены на компании, которые работали с техническим оснащением, имеющим отношение к Асаду (президенту Сирии Башару Асаду. – ) и применению химического оружия".Она подчеркнула, что удары США, Великобритании и Франции по Сирии были очень сильным ответом на химатаку в Думе. Хейли отметила, что США "не искали войны" и не ставили своей целью убивать людей. Она добавила, что Вашингтон хотел послать сирийскому режиму мощный сигнал о необходимости прекратить использование химического оружия и дать Ирану и России понять серьезность своих намерений.Эксперт Atlantic Council, прежний советник санкционного бюро минфина США Брайан О’Тул заявил 14 апреля, что США намерены ввести новые санкции против России из-за ситуации в Сирии.Издание "Коммерсантъ" написало 15 апреля, что на днях посол США в России Джон Хантсман направил в министерство иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции против России за поддержку сирийского режима.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на сообщения о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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