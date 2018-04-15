|С начала суток боевики 24 раза обстреляли позиции военных
|15.04.2018 19:32
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Оккупационные войска 24 раза обстреляли позиции украинских бойцов . В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Ситуация на Донбассе. Агрессор продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение, информирует svodka.net.
На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска 24 раза обстреляли позиции украинских бойцов.Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
svodka.net/
На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов соперник открывал огонь по защитникам Павлополя.
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Кроме того, из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитники Песков, а из гранатометов и стрелкового оружия — укрепления Вооруженных сил Украины под Водяным, Павлополем и Авдеевкой.
Также под гранатометный огонь попали защитники шахты «Бутовка», а близко Новотроицкого велся снайперский огонь.
На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120- и 82-мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарска.
Кроме того, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по позициям сил АТО близко Новолуганского, а из вооружения БМП — под Луганским и Троицким.