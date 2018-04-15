|Подсчитали, сколько цемента использовал Китай за 3 года
|15.04.2018 19:38
|
В период между 2011 и 2013 годами Китай использовал 6,6 гигатонн цемента.
Это больше, чем использовали в 20 веке, сообщает Организация объединенных наций в Facebook, передает со ссылкой на .
" использовали 4,5 гигатонн цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай - 6,6 гигатонн в период между 2011 и 2013 годами", - говорится в сообщении.
В Шанхае второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл отделение, где за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы.
"Умным" автоматизированными роботами-кассирами оснащен офис площадью 165 м² в районе Хуанпу.
Поделитесь статьей с друзьями