В период между 2011 и 2013 годами Китай использовал 6,6 гигатонн цемента.

Это больше, чем использовали в 20 веке, сообщает Организация объединенных наций в Facebook, передает со ссылкой на .

" использовали 4,5 гигатонн цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай - 6,6 гигатонн в период между 2011 и 2013 годами", - говорится в сообщении.

В Шанхае второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл отделение, где за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы.

"Умным" автоматизированными роботами-кассирами оснащен офис площадью 165 м² в районе Хуанпу.

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