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"Они этого недостойны". Хейли исключила возможность прямых переговоров между Вашингтоном и Дамаском
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15.04.2018 19:42
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Постпред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что нынешнее
руководство Сирии жестоко обходится с жителями страны. Хейли
отметила, что Вашингтон готов продолжать участвовать в женевских
мирных переговорах, которые проходят под эгидой ООН Фото: EPA Она
подчеркнула, что сирийские власти "недостойны переговоров с
Соединенными Штатами". По мнению Хейли, нынешнее руководство Сирии
жестоко обходится с жителями страны.Постпред США добавила, что
Вашингтон готов продолжать участвовать в женевских мирных
переговорах, которые проходят под эгидой ООН, но не собирается
вести разговор с президентом Сирии Башаром Асадом.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.По словам Хейли, министр финансов США Стивен Мнучин 16
апреля объявит о новых санкциях против России за поддержку
сирийского режима.
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