Постпред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что нынешнее руководство Сирии жестоко обходится с жителями страны. Хейли отметила, что Вашингтон готов продолжать участвовать в женевских мирных переговорах, которые проходят под эгидой ООН Фото: EPA Она подчеркнула, что сирийские власти "недостойны переговоров с Соединенными Штатами". По мнению Хейли, нынешнее руководство Сирии жестоко обходится с жителями страны.Постпред США добавила, что Вашингтон готов продолжать участвовать в женевских мирных переговорах, которые проходят под эгидой ООН, но не собирается вести разговор с президентом Сирии Башаром Асадом.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.По словам Хейли, министр финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях против России за поддержку сирийского режима. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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