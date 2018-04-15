|Путин: продолжение ударов по Сирии приведет к хаосу в международных отношениях
|15.04.2018 19:48
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В случае если ракетные удары по Сирии США и их союзников продолжатся, это приведет к хаосу в международных отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, передает со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как сообщается, лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, отметили в Кремле, что такие действия наносят серьёзный убыток перспективам политического урегулирования в Сирии.
"Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведёт к хаосу в международных отношениях", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Такие действия были реакцией стран на химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе.
Как сообщал , представители благотворительной организации “Белые каски” ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.
Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.
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