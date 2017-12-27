|Хакер создал программу для взлома iPhone X
|27.12.2017 00:31
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Программист Джонатан Левин выпустил утилиту LiberiOS, которая предназначена для взлома X. Она также применима с 8 и другими смартфонами , пишет со ссылкой наПрограммист заявляет, что его утилита актуальна для всех , iPad и iPod Touch, которые поддерживают операционную систему iOS 11.0.
Для взлома специалист использовал уязвимость в iOS 11.1.2, обнаруженную ранее сотрудником Иэном Биром.
Издание сообщает, что в настоящее время взлом, производимый с помощью LiberiOS, является привязанным. Соответственно, после перезагрузки устройства, процедуру нужно совершать вновь.
Сам Левин отметил, что не ручается за дальнейшую работоспособность взломанного гаджета, и посоветовал сделать резервную копию и использовать ID без привязки к карте оплаты.
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