Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал военную операцию в Сирии настолько идеальной, что американские СМИ не смогут ее дискредитировать.

Трамп назвал операцию в Сирии идеально выполненной, информирует svodka.net.

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«Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение «миссия выполнена», — написал он.

«Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настольно великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!» — добавил Д.Трамп.

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Накануне он написал в «Твиттере», что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии и добавил в конце записи выражение: «Миссия выполнена!»

В СМИ и социальных сетях эта фраза вызвала бурную реакцию.

Американские издания отметили, что именно такую фразу экс-президент США Джордж Буш-младший использовал в 2003 году спустя шесть недель после вторжения США и их союзников в Ирак.

Американские СМИ также едко заметили, что в случае с Дж.Бушем-младшим «миссия оказалась не выполнена».

Также в социальных сетях Д.Трампа обвинили в том, что ударом по Сирии он попытался отвлечь внимание от скандалов, связанных с ним самим, начиная с его отношений с порно-звездой Сторми Дэниелс и заканчивая обысками офиса и квартиры его адвоката Майкла Коэна.

Пользователи отмечают, что ему это удалось, и в таком случае «миссия действительно выполнена».

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