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Украинец Зинченко стал чемпионом Англии по футболу в составе "Манчестер Сити"
15.04.2018 19:50
Чемпионом Англии клуб "Манчестер Cити" с украинцем Александром Зинченко в составе стал благодаря домашнему поражению главного конкурента. Зинченко успел поиграть за ПСВ Фото: ЕРА Команда стала недосягаемой для конкурентов после того, как "Манчестер Юнайтед" проиграл сегодня домашний матч клубу "Вест Бромвич" со счетом 0:1.Чемпионами "горожане" стали за пять туров до конца турнира. Этот титул для клуба пятый в истории.Зинченко подписал договор на пять лет с "Манчестер Сити" в июле 2016 года. Некоторое время играл на правах аренды в ПСВ из Нидерландов.Спортсмену 21 год. Раньше он играл за донецкий "Шахтер" и российскую "Уфу".Ранее чемпионом Англии из украинцев становился только Олег Лужный, выступавший за лондонский "Арсенал".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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