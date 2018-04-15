Чемпионом Англии клуб "Манчестер Cити" с украинцем Александром
Зинченко в составе стал благодаря домашнему поражению главного
конкурента. Зинченко успел поиграть за ПСВ Фото: ЕРА Команда стала
недосягаемой для конкурентов после того, как "Манчестер Юнайтед"
проиграл сегодня домашний матч клубу "Вест Бромвич" со счетом
0:1.Чемпионами "горожане" стали за пять туров до конца турнира.
Этот титул для клуба пятый в истории.Зинченко подписал договор на
пять лет с "Манчестер Сити" в июле 2016 года. Некоторое время играл
на правах аренды в ПСВ из Нидерландов.Спортсмену 21 год. Раньше он
играл за донецкий "Шахтер" и российскую "Уфу".Ранее чемпионом
Англии из украинцев становился только Олег Лужный, выступавший за
лондонский "Арсенал".
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