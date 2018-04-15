Баскетболисты "Черкасских обезьян" вырвали победу в третьем драматичном матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч в МБК "Николаев", информирует со ссылкой на пресс-службу команды из Черкасс.

Уступая большинство игрового времени "Николаеву" черкащане сумели проявить характер и выиграть важный матч 59:57. Решающими в напряженной концовке стали два перехвата в исполнении игроков "Обезьян".

Отметим продуктивной матч в исполнении Владимира Конева, который в трудный момент взял игру на себя и остановился в шаге от дабл-дабл (20 очков, 9 подборов).

Таким образом, команда Максима Михельсона завершила полуфинальную серию с уверенной победой 3:0 и ждет своего соперника по финалу Суперлиги Пари-Матч.

Напомним, что в параллельной полуфинальной серии "Днепр" лидирует над "Химиком" 2:0.

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