|БК "Черкасские обезьяны" впервые в истории стал финалистом чемпионата Украины
|15.04.2018 19:56
|
Баскетболисты "Черкасских обезьян" вырвали победу в третьем драматичном матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч в МБК "Николаев", информирует со ссылкой на пресс-службу команды из Черкасс.
Уступая большинство игрового времени "Николаеву" черкащане сумели проявить характер и выиграть важный матч 59:57. Решающими в напряженной концовке стали два перехвата в исполнении игроков "Обезьян".
Отметим продуктивной матч в исполнении Владимира Конева, который в трудный момент взял игру на себя и остановился в шаге от дабл-дабл (20 очков, 9 подборов).
Таким образом, команда Максима Михельсона завершила полуфинальную серию с уверенной победой 3:0 и ждет своего соперника по финалу Суперлиги Пари-Матч.
Напомним, что в параллельной полуфинальной серии "Днепр" лидирует над "Химиком" 2:0.