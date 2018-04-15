Вместо Opera VPN пользователям iOS и Android предлагают сервис,
который входит в платные пакеты компании. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Владельцем Opera является
норвежская компания Фото: ЕРА Причины данного решения не
указаны.Сервис предлагает оплатившим пакет Opera Gold
пользоваться SurfEasy Ultra VPN, который в течение года будет
для них бесплатным.Владельцам иных платных пакетов для
покупки SurfEasy Ultra VPN дадут скидку 80%. Для активации
такого VPN потребуется обновление приложения Opera VPN для iOS
и Android.В Украине VPN используют для посещения
законодательно заблокированных российских сайтов.В Госдуме РФ
анализируют возможность законодательно исключить использование
VPN-сервисов в России в связи с блокировкой в стране мессенджера
Telegram.Opera – веб-браузер и пакет прикладных программ для
работы в интернете, выпускаемый норвежской компанией Opera
Software.
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