В Калифорнии в Соединенных Штатах Америки традиционно начался музыкальный фестиваль "Coachella", который состоялся уже 19 год подряд. Об этом сообщает Cosmopolitan .

Нынешнее мероприятие решили посетить множество звезд, чтобы окунуться в мир музыки и веселья. В этом году одной из хэдлайнеров фестиваля стала знаменитая певица Бейонсе. Отмечается, что она приготовила ряд сюрпризов для своих фанатов, включая смену нескольких нарядов. Таким образом, исполнительника показала образы египетской царицы и бунтарки.

Созданием костюмов занимался креативный директор Balmain Оливье Рустен. Указано, что для Бейонсе подготовили несколько костюмов. Она выходила на сцену в одежде из блестящих металлических тканей, а также других материалов, которые отражали ее самобытный характер.

Как сообщал svodka.net ранее, у первого ребенка американской певицы Бейонсе и Джей-Зи - Блю Айви, которой недавно исполнилось шесть лет, отныне есть собственный личный стилист , а также персональный шоппер Мануэль А. Мендес.

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