|Бейонсе поразила резкой сменой креативных образов на крупном фестивале в США
|15.04.2018 20:02
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В Калифорнии в Соединенных Штатах Америки традиционно начался музыкальный фестиваль "Coachella", который состоялся уже 19 год подряд. Об этом сообщает Cosmopolitan.
Нынешнее мероприятие решили посетить множество звезд, чтобы окунуться в мир музыки и веселья. В этом году одной из хэдлайнеров фестиваля стала знаменитая певица Бейонсе. Отмечается, что она приготовила ряд сюрпризов для своих фанатов, включая смену нескольких нарядов. Таким образом, исполнительника показала образы египетской царицы и бунтарки.
Созданием костюмов занимался креативный директор Balmain Оливье Рустен. Указано, что для Бейонсе подготовили несколько костюмов. Она выходила на сцену в одежде из блестящих металлических тканей, а также других материалов, которые отражали ее самобытный характер.
Как сообщал svodka.net ранее, у первого ребенка американской певицы Бейонсе и Джей-Зи - Блю Айви, которой недавно исполнилось шесть лет, отныне есть собственный личный стилист, а также персональный шоппер Мануэль А. Мендес.
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