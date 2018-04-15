Посол Соединенных Штатов Америки в ООН Никки Хейли подтвердила, что США в ближайшее время введут новые санкции против РФ.

Ограничительные меры будут введены против компаний, которые поставляли оборудование, связаны с президентом Сирии Башаром аль-Асадом и использованием химического оружия, информирует svodka.net.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о последствиях, с которыми сталкиваются Иран и Россия из-за поддержки действий президента Сирии Башара аль-Асада.

«Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. (Глава Министерства финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он еще не сделал это, и они будут напрямую касаться любых компаний, которые поставляли оборудование, связаны с Асадом и использованием химического оружия. И следовательно я думаю, что все будут чувствовать это в этот момент», — сказала Хейли.

Что касается дипломатических мер после удара союзников по трем объектам в Сирии, Хейли отметила, что Асад «не достоин» прямых переговоров с США.

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Российская газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что на днях посол США Джон Хантсман направил в МИД РФ письмо, в котором Соединенные Штаты предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима Асада.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума. По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 100 человек, еще около тысячи пострадали.Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия. Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в Думе.

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