Для того чтобы украинцы не ездили за границу на заработки, необходимо создавать рабочие места и обеспечивать подготовку квалифицированных кадров. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает

"Что нужно, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки. С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные сотрудники и они готовы платить им достойную зарплату", - написал В.Гройсман.

Поэтому, отметил Премьер, правительство начало реформу профессионально-технического образования. По его словам, в 2016-2017 годах было создано 50 современных учебно-практических центров. На 2018 год запланировано еще 50.

"Для создания таких центров мы выделяли в предыдущие годы по 50 млн грн, в этом - 100 млн грн", - написал он.

Как сообщал Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина интегрируется в европейский рынок труда.

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