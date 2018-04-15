В сельской школе в Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников.

Это произошло в классе, где правоохранители рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны. Бывшие беркутовцы, сейчас служат в роте особого назначения, передает со ссылкой на .

"Здесь находились оружие, бронижелеты, каска, спецально защиты для рук, для ног, щит. Демонстрировали как щитом защищаться. А здесь они показывали на себе", - рассказала Валентина Головенько, директор Рубанский школы в сюжете ТСН.

Один из полицейских был нападающим, а другой показывал детям, как защититься от ножа. Последний повалил коллегу на пол и через мгновение раздался выстрел. Дети сидели в нескольких метрах. Гильза пролетела два метра от них. Учителя и дети сразу и не поняли, что выстрел был настоящий.

Раненый сейчас лежит в больнице. Медикам запретили не только пускать к нему посетителей, но даже рассказать, как он себя чувствует. Известно лишь, что пуля попала в живот. Спикер областной полиции уверяет, что после операции для жизни 34-летнего лейтенанта угрозы нет. Капитана полиции уже отстранили от службы.

"Выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием", - сообщила Анна Олейник, представитель Нацполиции в Винницкой области.

Сейчас в полиции проводят служебную проверку. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы. В селе только сейчас осознали, какой опасности подвергали детей.

"Надо ответственно к этому относиться и посылать к детям людей, которые умеют обращаться с оружием", - убежден Василий Головенько, председатель.

Родители возмущены, ведь о специфическом уроке ничего не знали. Детей после увиденного и пережитого не отпустили из школы - они вынуждены были досидеть до конца уроков.

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