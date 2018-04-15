|Папа Римский призвал к миру
|15.04.2018 20:11
|
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии и в очередной раз призвал мировых лидеров к конструктивным действиям.
Папа Римский прокомментировал удары по Сирии, информирует svodka.net.
Папа Римский Франциск выразил глубокую обеспокоенность происходящим в Сирии и призвал стороны конфликта к миру. Об этом он заявил в воскресенье, 15 апреля, передает Vatican News.
«Я глубоко обеспокоен нынешней обстановкой в мире, в которой, несмотря на имеющиеся инструменты, по-прежнему сложно прийти к общим действиям в пользу мира в Сирии и других регионах», – сказал он.
Понтифик призвал мировых лидеров к конструктивным действиям.
Читайте: Во время пасхального богослужения Папа Римский окрестил нигерийского беженца (ФОТО)
«Пока я продолжаю молиться о мире и предлагаю всем людям охотно сделать то же самое, я вновь призываю всех, кто несет политическую ответственность, обеспечить справедливость и мир», – заявил он.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.