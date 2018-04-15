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Общественная наблюдательная комиссия РФ пообещала помочь Клиху с переводом в другую колонию
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15.04.2018 20:13
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Зампредседателя московской Общественной наблюдательной комиссии Ева
Меркачева предполагает, что перевод украинского политзаключенного
Станислава Клиха в другую колонию поближе к центру может занять
месяц. Клиха держат в Челябинской области РФ Фото: radiosvoboda.org
Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила заместитель
председателя московской ОНК Ева Меркачева."С учетом того, что
резонансный человек, за этим наблюдает международное общество, и
если его поддержат серьезные правозащитники, может быть,
уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова,
думаю, что перевод его в другую колонию реален. Я не знаю, написал
ли он правильно заявление, подал ли он такое ходатайство, если нет,
то это надо сделать", – сказала она.По словам Меркачевой, они
свяжутся с представителями ОНК в районе, где находится Клих."Я
полагаю, что мы должны подсказать, как это все оформить, мы с
местными представителями ОНК свяжемся в ближайшее время, попросим
его навестить и проконсультировать", – отметила
она.Зампредседателя московской ОНК предполагает, что перевод
украинского политзаключенного в колонию поближе к центру может
занять месяц."Если в какое-то другое место, – может быть даже
и меньше. Поэтому здесь все будет зависеть от того, какая должна
быть колония, и насколько сейчас откликнутся власти", –
сказала Меркачева.В письме журналисту российской "Новой газеты"
Павлу Каныгину Клих написал, что требует перевода в другую колонию.
"С этой целью отказываюсь от завтрака и обеда", – сообщил он.В
мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и
Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне
в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20-ти и 22,5
годам лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении
говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся
против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года
назад лично убил четырех российских военных, а прежний
премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в
отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова.Оба
украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они
никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В
декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и
Карпюка.
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