Зампредседателя московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева предполагает, что перевод украинского политзаключенного Станислава Клиха в другую колонию поближе к центру может занять месяц. Клиха держат в Челябинской области РФ Фото: radiosvoboda.org Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила заместитель председателя московской ОНК Ева Меркачева."С учетом того, что резонансный человек, за этим наблюдает международное общество, и если его поддержат серьезные правозащитники, может быть, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, думаю, что перевод его в другую колонию реален. Я не знаю, написал ли он правильно заявление, подал ли он такое ходатайство, если нет, то это надо сделать", – сказала она.По словам Меркачевой, они свяжутся с представителями ОНК в районе, где находится Клих."Я полагаю, что мы должны подсказать, как это все оформить, мы с местными представителями ОНК свяжемся в ближайшее время, попросим его навестить и проконсультировать", – отметила она.Зампредседателя московской ОНК предполагает, что перевод украинского политзаключенного в колонию поближе к центру может занять месяц."Если в какое-то другое место, – может быть даже и меньше. Поэтому здесь все будет зависеть от того, какая должна быть колония, и насколько сейчас откликнутся власти", – сказала Меркачева.В письме журналисту российской "Новой газеты" Павлу Каныгину Клих написал, что требует перевода в другую колонию. "С этой целью отказываюсь от завтрака и обеда", – сообщил он.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20-ти и 22,5 годам лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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