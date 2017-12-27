Освобожденные украинцы должны прилететь спецрейсом с Донбасса в 19.00 на военный сектор аэропорта Борисполь, сообщил активист Юрий Гудименко. Со станции метро "Бориспольская" будут ходить бесплатные автобусы к месту встречи Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook Один из инициаторов мероприятия Юрий Гудименко рассказал, что освобожденные украинцы должны прилететь спецрейсом в 19.00 на военный сектор аэропорта Борисполь. С 17.00 со станции метро "Бориспольская" будут ходить бесплатные автобусы к месту встречи."Тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще – флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второе рождение", – написал активист.Тем, кто не сможет поучаствовать в акции Гудименко также дал совет."Если встретите между Борисполем и "Феофанией" колонну характерных автобусов – помашите руками или посигнальте, если за рулем. Ребятам будет приятно", – отметил он. Скриншот: Юрій Гудименко / Facebook Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко подтвердила дату обмена.Вечером 26 декабря самолет с Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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