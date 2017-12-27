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"Зустрінь своїх": активисты зовут встречать в аэропорту Борисполь освобожденных украинцев, которые прилетят с Донбасса
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27.12.2017 00:33
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Освобожденные украинцы должны прилететь спецрейсом с Донбасса в
19.00 на военный сектор аэропорта Борисполь, сообщил активист Юрий
Гудименко. Со станции метро "Бориспольская" будут ходить бесплатные
автобусы к месту встречи Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" /
Facebook Один из инициаторов мероприятия Юрий Гудименко рассказал,
что освобожденные украинцы должны прилететь спецрейсом в 19.00 на
военный сектор аэропорта Борисполь. С 17.00 со станции метро
"Бориспольская" будут ходить бесплатные автобусы к месту
встречи."Тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто
гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а
еще – флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей
это невероятный праздник, второе рождение", – написал
активист.Тем, кто не сможет поучаствовать в акции Гудименко также
дал совет."Если встретите между Борисполем и "Феофанией" колонну
характерных автобусов – помашите руками или посигнальте, если
за рулем. Ребятам будет приятно", – отметил он.
Скриншот: Юрій Гудименко / Facebook
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми
лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27
декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время –
13.00.Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней
контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина
Геращенко подтвердила дату обмена.Вечером 26 декабря самолет с
Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ,
СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс.
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