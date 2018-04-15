Президент Словении Борут Пахор объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня, передает со ссылкой на .

"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход. Но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это вероятно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство ", - заявил он для портала Delo.

Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантным будет кампания и какие аргументы использовать политические партии.

Основаниями для досрочных выборов - отставка премьер-министра страны Миро Церар. Причина отставки - постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, которое одобряет строительство железной дороги Копер - Дивача. При этом за два месяца в Словении должны были состояться очередные парламентские выборы.

В такой ситуации партии никак не могли договориться о дате выборов, предлагая проводить выборы в определенное время. Соответствующие консультации завершились только на этой неделе.

Правительство Словении отзывает своего посла из России. Официальной причиной стала консультация посла по ситуации с отравленным бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

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