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Первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии "Фокуса" снова занял Ахметов, Порошенко выпал из топ-10
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15.04.2018 20:28
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По данным издания "Фокус", состояние украинского бизнесмена Рината
Ахметова за год выросло с $2,2 млрд до $3,1 млрд, а президента
Украины Петра Порошенко – уменьшилось с $589 млн до $542 млн.
Ахметов по-прежнему является самым богатым украинцем Фото: EPA
Согласно данным "Фокуса", состояние Ахметова за год выросло с $2,2
млрд до $3,1 млрд, Коломойского – с $1,2 млрд до $1,6 млрд,
Боголюбова – с $1,2 млрд до $1,5 млрд.В топ-10 также входят:
Президент Украины Петр Порошенко выпал из топ-10 богатейших
украинцев. В рейтинге за 2016 год он занимал 10 место, а
сейчас находится на 11-м. Состояние президента за год уменьшилось с
$589 млн до $542 млн.Издание отмечает, что каждый пятый украинский
миллионер в прошлом году обеднел – состояние 18-ти из 100
богатейших украинцев уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016-м.
При этом суммарное состояние всех участников рейтинга за
прошлый год выросло почти на $2 млрд и составляет $27 млрд.
- владелец инвестиционно-консалтинговой группы компаний EastOne
Виктор Пинчук (состояние за год выросло с $1,1 млрд до $1,4
млрд);
- собственник железорудной компании Ferrexpo Константин
Жеваго (с $635 млн до $1 млрд);
- владелец компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк (с $738
млн до $900 млн);
- владелец агропромышленной группы компаний "Кернел Групп" Андрей
Веревский (состояние уменьшилось с $871 млн до $785
млн);
- собственник промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг"
Вадим Новинский (выросло с $550 млн до $734 млн);
- владелец группы компаний DCH Group Александр Ярославский (упало
с $734 млн до $645 млн);
- владелец Group DF Дмитрий Фирташ (выросло с $623 млн до $640
млн).
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