Исследователи уверены, что регулярные походы в туалет ночью связаны с множеством опасных нарушений здоровья. Об этом сообщает Рамблер .

Врачи оценили привычку просыпаться в темное время суток, чтобы сходить в уборную, как фактор ряда неприятностей с организмом, в частности усталость утром и болезни сердца. Одной из причин этого является то, что ночные походы нарушают целостность сна и способствуют закреплению никтурии.

"Если человек регулярно не высыпается из-за ночных походов в туалет, это грозит ухудшением памяти, потерей концентрации, резкими перепадами настроения, ощущением постоянной усталости. Также при этом увеличивается риск ожирения, диабета, депрессии, болезней сердца", - пояснили ученые.

Они добавили, что говорить о никтурии можно, когда у человека более 40% суточной нормы мочи выделяется ночью. Медики считают, что это нарушение обычно свойственно людям пожилого возраста, однако никтурия может развиться когда угодно.

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