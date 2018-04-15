Сегодня первое воскресенье после Пасхи, что называют Антипасхой или Фоминым воскресеньем, передает со ссылкой на .

Старшее поколение верило, если незамужняя девушка или холостой парень не будут участвовать в поминальном обеде, судьба на них разозлится, удача отвернется, и придется сидеть одиноким до следующего года, пишет ivona.bigmir.net

Для улучшения материального положения и здоровья, хозяйки издавна омывали иконы родниковой водой, которую не выливали, а хранили к празднику. Утром на Проводное воскресенье все семейство умывалось этой водой.

Старшие всегда омывали сначала младших домочадцев, а потом себя. Считалось, что водица из икон способна укрепить здоровье и поправить финансовое положение.

Люди также верили, что долгую и счастливую жизнь им могли подарить молитвы, прочитанные утром на Проводное воскресенье. Причем молитвы должны быть обращены не только к Господу, но и к своим умершим родственникам, которые на том свете попросят своих родных.

Начиная с Фоминой недели в Православной Церкви после длительного перерыва возобновляются венчания. Во времена Киевской Руси именно на этот день, который тогда называли Красной горкой, приходилось больше свадеб.

Украинцы праздновали Пасху несколько дней, потому что для них это было самый главный праздник в году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира