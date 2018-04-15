Среди органов государственной власти в России самые низкие доходы в 2017 году задекларировали в Кремле, отметили в РБК. Самые низкие доходы задекларировали в Кремле Фото: ЕРА Доход членов Совета Федерации РФ – 44 млн руб. (примерно 23 млн грн). По сравнению с отчетностью за 2016 год доходы российских сенаторов выросли на 47%.Депутаты Госдумы РФ заработали в среднем по 23,5 млн руб. (около 12 млн грн), рост – на 25,6%.Ниже только зарплаты и их рост оказался у сотрудников Кремля – 13,1 млн руб. (примерно 12 млн грн) при росте 25,4%.30 ноября 2017 года глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал бедность "одной из самых кричащих проблем" экономики России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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