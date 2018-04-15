В магазине Google Play были обнаружены 35 поддельных антивирусов, которые представляют серьезную угрозу владельцам устройств на базе Android.

«Нежелательные приложения удалены из Google Play после сообщения специалистов ESET», — говорится в сообщении на сайте компании ESET, информирует svodka.net.

Об опасной находке сообщили эксперты компании ESET. Обнаруженные антивирусы только создают ощущение безопасности, а на деле показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы.

Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание «белых» и «черных» списков приложений, в которые попадают такие популярные программы, как Facebook, Instagram и Skype.

Однако, к моменту удаления из Google Play эти подделки уже успели загрузить в общей сложности около 7 млн ​​доверчивых пользователей.

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