В феврале текущего года "гідності" правительство объявило о докапитализации "Привата" на сумму 9,8 млрд. стабильных гривен. И это была "перемога".

Но все деньги украла банда Януковича - Курченко.

В июне на докапитализацию требовалась еще 10 млрд. И опять мы победили Путина.

Но, видели... Путина.

И к концу июня СМИ писали о том, что на докапитализацию может понадобиться уже 50 млрд.

Эти деньги опять украли - через агента ФСБ, который устроился работать переводчиком Гройсмана и сливал Кремлю информацию о нано-баржах с арбузами.

Потом добавили еще немножко - 38 млрд. Но эти деньги оказались на счетах Коломойского.

Сегодня все эксперты с теплотрасс воют о том, что "Привату" не выжить без докапитализации, хотя туда уже вгрохали порядка... 139 млрд. (!)

Но тут пришла "Русская зима" и в следующем году планируется дополнительная докапитализация в размере 16 млрд гривен...

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Думаю, Арсений наш Петрович с тоской смотрит на свое жалкое творение из сетки-рабицы и мощно подвывает от черной зависти.

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