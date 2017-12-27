|Алексей Куракин: Забор Гройсмана
|27.12.2017 00:34
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В феврале текущего года "гідності" правительство объявило о докапитализации "Привата" на сумму 9,8 млрд. стабильных гривен. И это была "перемога".
Но все деньги украла банда Януковича - Курченко.
В июне на докапитализацию требовалась еще 10 млрд. И опять мы победили Путина.
Но, видели... Путина.
Эти деньги опять украли - через агента ФСБ, который устроился работать переводчиком Гройсмана и сливал Кремлю информацию о нано-баржах с арбузами.
Потом добавили еще немножко - 38 млрд. Но эти деньги оказались на счетах Коломойского.
Сегодня все эксперты с теплотрасс воют о том, что "Привату" не выжить без докапитализации, хотя туда уже вгрохали порядка... 139 млрд. (!)
Но тут пришла "Русская зима" и в следующем году планируется
дополнительная докапитализация в размере 16 млрд гривен...
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