29 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Холодная осень: украинцам обещают дождь, снег и морозы до -6° • Медведев распорядился создать в оккупированной Ялте игорную зону • Мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей • Субсидии в этом году не уменьшатся - Гончарук • КГГА официально объявила об отсрочке перехода на е-билет • Евросоюз согласился отложить Brexit на три месяца • Спецслужбы РФ провоцируют межэтнические конфликты в Украине - СБУвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Япония, Крым, Россия, аннексия Крыма, опросы, Курилы. 29 октября политика, Япония, Крым, Россия, аннексия Крыма, опросы, Курилы. Чи віддасть Росія Курили заради Криму? І чи можливо це? Про Крим говорили у Токіо. Президент України подякував прем’єр-міністрові Японії за непохитну позицію щодо українського півострова. Японія не визнає анексію Криму Росією і запровадила санкції проти неї. Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів, анексованих у Японії після Другої світової війни? Чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму? Як розвивалося кримсько-курильське питання і чим може завершитися? Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, технологии, фотографы, политика, акции, дети, культура, фестивали, военная техника, Одесса, досуг, путешествия, заводы, выборы, НАТО, туризм, суд, США, архитектура, живопись, парады, столкновения, Донбасс, люди, полиция, учения, катастрофы, автомобили, самолеты, кошки, Путин, беспорядки, #Євромайдан, концерты, стихийные бедствия, солдат, оккупация, Динамо, Саакашвили, праздники, Киев, Майдан, Александр Зубко, юмор, зима, спорт, уикенд, Нацгвардия, тест-драйв, дизайн, искусство, Верховная Рада, политики, фотопроект, цирк, пейзажи, Порошенко, фотография, милиция, Россия, война, джаз, женщины, мода, ВСУ, бизнес, фотоконкурсы, футбол, история, корабли, авиация, Львів, животные, Сергей Смоленцев, Львов, ВМС, марш, ЗСУ, природа, традиции, мир, депутаты, транспорт, соревнования, церковь, АТО, портрет, музыка, митинги, общество, выставки, город, Дмитрий Дятлов, фотоподборки, экология, протесты, Шахтер, вера, знаменитости, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис аннексия Крыма, технологии, фотографы, политика, акции, дети, культура, фестивали, военная техника, Одесса, досуг, путешествия, заводы, выборы, НАТО, туризм, суд, США, архитектура, живопись, парады, столкновения, Донбасс, люди, полиция, учения, катастрофы, автомобили, самолеты, кошки, Путин, беспорядки, #Євромайдан, концерты, стихийные бедствия, солдат, оккупация, Динамо, Саакашвили, праздники, Киев, Майдан, Александр Зубко, юмор, зима, спорт, уикенд, Нацгвардия, тест-драйв, дизайн, искусство, Верховная Рада, политики, фотопроект, цирк, пейзажи, Порошенко, фотография, милиция, Россия, война, джаз, женщины, мода, ВСУ, бизнес, фотоконкурсы, футбол, история, корабли, авиация, Львів, животные, Сергей Смоленцев, Львов, ВМС, марш, ЗСУ, природа, традиции, мир, депутаты, транспорт, соревнования, церковь, АТО, портрет, музыка, митинги, общество, выставки, город, Дмитрий Дятлов, фотоподборки, экология, протесты, Шахтер, вера, знаменитости, КарпатыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Чи віддасть Росія Курили заради Криму? І чи можливо це? Про Крим говорили у Токіо. Президент України подякував прем’єр-міністрові Японії за непохитну позицію щодо українського півострова. Японія не визнає анексію Криму Росією і запровадила санкції проти неї. Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів, анексованих у Японії після Другої світової війни? Чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму? Як розвивалося кримсько-курильське питання і чим може завершитися? 29.10.2019



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