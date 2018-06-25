В Службе безопасности Украины подтверждают установление
"русского следа" в деле об организации покушения на российского
журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сегодня на брифинге в Киеве
сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент
"Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела, и я
убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много
интересных деталей. Я понимаю, что все ждут от нас подтверждения
российского следа. Я обещаю вам - это след уже есть, и мы об этом
расскажем" - сказал Грицак.
Он отметил, что следователям сейчас важно должным образом
задокументировать все уличенные факты.
Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на
российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после
выстрелов в спину умер в карете "скорой".
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное
убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что
Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению
убийства. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на
Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили
ему 40 000 долларов.
Был задержан предполагаемый организатор убийства российского
журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3
ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии
стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко
является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником
двух народных депутатов.
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