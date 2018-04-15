Как будут развиваться дальнейшие действия, пока не может спрогнозировать никто. Но факт является фактом: Россия и НАТО готовятся к большой войне.

Известная провидица Ванга предсказывала Третью мировую, и вот, после 22-х лет как она умерла, мы видим приближение этого. Об этом говорится в сюжете «Украинских сенсаций», информирует svodka.net.

Ванга говорила: «Когда это случится, скоро ли? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала».

По всей планете начинают говорить о великом противостоянии народов.

В страшном ожидании от лидеров США и России замирает весь мир. Все это только за 2 тысячи километров от Украины, которая и без того озабочена военными действиями. Казалось бы, вот-вот начнется настоящая борьба не на жизнь, а на смерть.

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Могущественные страны начали меряться тем, чем принято в таких кругах — военной мощью. И не стыдиться прямыми угрозами, хотя и через соцсети, вот-вот нанести удар землей, водой или воздухом.

В страшном ожидании от действий двух замерли все. И вдруг воцарится тишина, ни слова про ракеты, взрывы и неизбежные смерти.

И когда весь мир в напряжении ждет, что будет дальше, серьезные выстрелы прозвучат в Украине. В Донецкой области после относительной тишины и хотя какого-то спокойствия снова разгорится огонь.

разве прорицательница Ванга была в очередной раз права: после ее смерти планета Земля в очередной раз слышит, видит, чувствует, что такое мировая война. А главное — что ждать обычным украинцам от, казалось бы, далеких от нас военных действий?

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Вопрос в том: когда она начнется. И готова ли Украина к резким событиям? Самое страшное для нас, что именно наша страна и соседняя Беларусь могут стать центральной ареной битвы за новый мировой порядок. И вряд ли натовцы будут на ней в первых рядах.

Главная наша надежда на то, что здравый смысл, санкции и переговоры сумеют остановить все это за шаг к самому страшному.

Самое глупое во всем этом то, что пока первые политики великих держав испытывают свое оружие, разговаривают силой, а не дипломатией и не могут найти общий язык, даже там в Сирии, страдают ни в чем не повинные люди.

А заложниками таких ловких политиков становятся их народы, которые ничего не могут поделать против избранных ими же.

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