В Российской Федерации самолет, принадлежащий авиакомпании S7, не вылетел в город Аликанте в Испании из московского аэропорта Домодедово в связи с тем, что золотые слитки пробили его дно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Пассажиров запустили в салон, но вдруг пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки", - говорится в сообщении.

Когда на самолет погружали багаж, золото упало, в результате чего пробило дно грузового отсека.

Самолет довольно быстро заменили, следовательно пассажиры отправились в Испанию уже на другом воздушном судне.

Как сообщал svodka.net.uа, на территории Липецкой области Российской Федерации произошла авария , в результате которой разбился легкомоторный самолет.

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