С 2015 года на обеспечение безопасности основателя Facebook Марка Цукерберга и его перелеты на частных самолетах потратили примерно $20 млн. Зарплата Цукерберга является символической – за год он получает $1 Фото: EPA В 2016 году это число составляло $4,891 млн, в 2015 году – $4,256 млн. Еще $1,525 млн в прошлом году потратили на перелеты Цукерберга на частных самолетах. В 2016 году на это пошло 871,39 тыс., а в 2015 году – 775,011 тыс.Таким образом, расходы на безопасность и перелеты Цукерберга увеличились почти в два раза – с $5,766 млн в 2016 году до $8,852 млн в 2017 году. С 2015 года на это потратили примерно $20 млн.При этом зарплата основателя компании является символической – за год он получает $1.В отчете Facebook большие расходы на обеспечение безопасности Цукерберга объяснили его важностью для компании и подчеркнули, что они являются уместными и необходимыми.Социальная сеть Facebook была основана Цукербергом в 2004 году. Сегодня она является самой популярной в мире. В конце августа 2015 года в один день в сеть впервые зашел миллиард человек. По состоянию на май 2017 года число активных пользователей Facebook в месяц составляло 1,94 млрд человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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