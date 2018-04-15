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В 2017 году на безопасность Цукерберга Facebook потратил $7,3 млн
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15.04.2018 21:00
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С 2015 года на обеспечение безопасности основателя Facebook Марка
Цукерберга и его перелеты на частных самолетах потратили примерно
$20 млн. Зарплата Цукерберга является символической – за год он
получает $1 Фото: EPA В 2016 году это число составляло $4,891 млн,
в 2015 году – $4,256 млн. Еще $1,525 млн в прошлом году потратили
на перелеты Цукерберга на частных самолетах. В 2016 году на
это пошло 871,39 тыс., а в 2015 году – 775,011 тыс.Таким образом,
расходы на безопасность и перелеты Цукерберга увеличились почти в
два раза – с $5,766 млн в 2016 году до $8,852 млн в 2017
году. С 2015 года на это потратили примерно $20 млн.При этом
зарплата основателя компании является символической – за год он
получает $1.В отчете Facebook большие расходы на обеспечение
безопасности Цукерберга объяснили его важностью для компании и
подчеркнули, что они являются уместными и необходимыми.Социальная
сеть Facebook была основана Цукербергом в 2004 году.
Сегодня она является самой популярной в мире. В конце августа
2015 года в один день в сеть впервые зашел миллиард
человек. По состоянию на май 2017 года число активных
пользователей Facebook в месяц составляло 1,94 млрд человек.
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