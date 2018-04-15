|Украинская армия одна из самых эффективных в Европе
|15.04.2018 21:07
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Трое украинских военнослужащих DCE показали лучшие результаты во время прохождения курса S.W.A.T.
Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе, заявляет президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги курса контр-штурмовых действий для малых групп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) в Польше, информирует svodka.net.
«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из наиболее эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты», — написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.
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Как сообщалось, трое военнослужащих DCE показали лучшие результаты во время прохождения курса S.W.A.T.: два военных десантно-штурмовой войск, майор и старший, а также военнослужащий подразделения спецназначения Военной службы правопорядка.
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К прохождению курса привлекались военнослужащие ВС Украины, Великобритании и Ливана.