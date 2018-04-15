СМИ опубликовали фотографии результатов ракетных обстрелов объектов химической промышленности в Сирии.

Ракеты коалиции попали в 3 запланированы цели, сообщает The Washington Post, передает со ссылкой на .

В Центр исследований и разработок в Барзас за пределами Дамаска выпустили 76 ракет.

Второй и третьей целью стал химический комплекс Химса Синшар в г. Хомс. В Пентагоне сообщили, что его уничтожили полностью.

Сирийские СМИ опубликовали фото Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности в Дамаске после обстрела. Провластное информационное агентство SANA сообщает, что институт разрабатывал лекарства от рака и проводил химический анализ экспортируемых в Сирию материалов, которые затем используются в фармацевтике и пищевой промышленности.

14 апреля , и Великобритания нанесли удары в Хомсе в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

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