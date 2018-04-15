Вместо госпитализации 92-летняя экс-первая леди США Барбара Буш
сосредоточиться на комфортном домашнем уходе. Барбаре Буш 92 года
Фото: ЕРА Вместо госпитализации 92-летняя экс-первая леди
сосредоточиться на комфортным уходе.По словам Макграта, Барбара Буш
окружена родственниками, "которых она обожает", и ценит молитвы за
нее.Представитель семьи Буш не уточнил, какие именно сейчас
проблемы у экс-первой леди США.Барбара Буш часто попадала в
больницу. В частности, в январе 2017 года ее госпитализировали
после жалоб на усталость и кашель.Джордж Буш–старший занимал пост
президента США в 1989–1993 годах. Он является старейшим из
ныне здравствующих американских президентов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира