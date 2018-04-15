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Бывшая первая леди США отказалась от госпитализации, несмотря на слабое здоровье
15.04.2018 21:16
Вместо госпитализации 92-летняя экс-первая леди США Барбара Буш сосредоточиться на комфортном домашнем уходе. Барбаре Буш 92 года Фото: ЕРА Вместо госпитализации 92-летняя экс-первая леди сосредоточиться на комфортным уходе.По словам Макграта, Барбара Буш окружена родственниками, "которых она обожает", и ценит молитвы за нее.Представитель семьи Буш не уточнил, какие именно сейчас проблемы у экс-первой леди США.Барбара Буш часто попадала в больницу. В частности, в январе 2017 года ее госпитализировали после жалоб на усталость и кашель.Джордж Буш–старший занимал пост президента США в 1989–1993 годах. Он является старейшим из ныне здравствующих американских президентов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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