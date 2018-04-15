Домашнее поражение “Манчестер Юнайтед” от “Вест Бромвич Альбион” (0:1) оформила “Манчестер Сити” досрочное чемпионство в Английской Премьер-лиге, информирует со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Теперь команда Александра Зинченко, который провел в АПЛ необходимую для получения чемпионской медали количество матчей, стала недосягаемой для конкурентов. В “горожан” — 33 поединка и 87 очков, у “МЮ”, который идет вторым — такое же количество матчей и 71 пункт.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “Манчестер Сити” 13 матчей (семь — в Премьер-лиге).

Напомним, что Зинченко в нынешней кампании также отличился и дебютной игрой за “МС” в Лиге чемпионов.

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