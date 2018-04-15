15 апреля 1989 произошла трагедия на стадионе "Хиллсборо" в английском Шеффилде. В ужасной давке погибло 96 болельщиков "Ливерпуля", передает со ссылкой на .

В тот день в Шеффилде на нейтральном поле стадиона "Хиллсборо" в полуфинале Кубка Англии встречались "Ноттингем Форрест" и "". Игра должна была начаться в 15:00. Ремонт дороги задержал кавалькаду автомобилей с болельщиками "Ливерпуля". Основная часть болельщиков "красных" прибыла на арену лишь за двадцать минут до стартового свистка, когда команды уже выходили на поле.

"Игра началась, а трибуна "Ливерпуля" была практически пуста", - вспоминал один из болельщиков "Ноттингема".

У входных турникетов образовалась давка. Чтобы избежать нежелательных последствий, полиция в 14-52 открыла большие ворота и стала запускать людей на стадион без проверки билетов.

Роковой ошибкой было то, что служители порядка не закрыли центральный вход на трибуну, куда тут же двинулось почти пять тысяч болельщиков. Те из фанатов, которые уже находились на секторе оказались в ловушке - с трех сторон они были ограждены решеткой, а с четвертой на них давил поток людей. В считанные секунды люди были прижаты к металлическим прутьям ограды.

Однако полиция во главе с Дэвидом Дакенфилдом расценила это как начало беспорядков и не позволила открыть входную дверь.

Прямо на глазах полицейских, выстроившихся перед забором трибуны "Леппингс Лейн", разворачивалась ужасная картина - люди задыхались и умирали, не в силах вырваться из этой дьявольской давки.



"Нас убивают, Брюс, они убивают нас!" - эти слова слышал голкипер "Ливерпуля" Брюс Гробеллар, по чьим воротами происходила трагедия.

Болельщики из соседних секторов пытались помочь товарищам, которые оказались в ловушке - их перетягивали на верхние ярусы и через ограждающие барьеры. Фанатам удалось выломать калитку, через которую люди, запертые на трибуне, ринулись на поле. Парадоксально, но служители порядка пыталась перекрыть этот поток, имея приказ - никого не выпускать на газон.



В 15:06 игра была остановлена. Было ясно, что многим требуется медицинская помощь. Очевидцы вызвали службу спасения, но Дакенфилд запретил доступ реанимационных карет на поле, приняв решение, что после 15:15 делать это уже бессмысленно. Из 44 прибывших экипажей медиков только 14 отвезли пострадавших. Хотя как экстренной помощи нуждалось несравненно большее количество людей.

Цепь этих ошибок привела к ужасным последствиям. В давке погибло 96 человек. Самому младшему было 10 лет, самому старшему - 69. Более 700 человек получили ранения.

погрузился в траур.



"Мы посещали похороны по четыре раза в день", - вспоминал тренер команды Кенни Далглиш. Сочувствие выражали клубы, политики, простые люди, болельщики, включая фанатов заклятых соперников - "Эвертона" и " Юнайтед".

Семьи погибших хотели знать правду и рассчитывали на справедливое расследование.

следовательно статья, напечатанная через несколько дней в газете The Sun, стала для них настоящим потрясением. В ней со ссылкой на неназванных офицеров полиции назывались "настоящие" причины происшествия. Газета утверждала, что в гибели людей виноваты пьяные болельщики "Ливерпуля", которые прорвались на трибуну. "Фанаты мочились на пожарных, полицейских и даже на тела погибших товарищей. Хулиганы препятствовали реанимационным мероприятиям и били полицейских, которые пытались помочь умирающим", - писалось в статье.

"Реакцией Мерсисайда на статью была ярость", - говорил Далглиш. Газету прекратили завозить в киоски. Люди перестали упоминать ее название, а при необходимости написать его заменяли букву "u" звездочкой. Корреспонденты издания говорили, представляющие другие газеты - иначе с ними в лучшем случае просто никто не разговаривал.

Несмотря на такую реакцию общественности, версия, высказанная газетой, долгое время оставалась официальной. Полиция не собиралась признавать ошибки и всячески стремилась замять дело. Произошло целое накопления ложных показаний, подтасовок и фальсификаций. Трагедия была квалифицирована как несчастный случай.

"Нас убивают, Брюс, они убивают нас!" - эти слова слышал голкипер "Ливерпуля" Брюс Гробеллар, по чьим воротами происходила трагедия.

С этим были не согласны семьи погибших, те, кому удалось выжить, и те, кого глубоко поразила трагедия целого города. Все они объединились в "Группу поддержки семей "Хиллсборо", чтобы добиваться открытого и честного расследования событий 15 апреля 1989.

В 2010 году правительство Великобритании объявило о создании специальной комиссии. Ее возглавил епископ Ливерпуля . Комиссия получила доступ ко всей информации, связанной с событиями, посвятив этому более двух лет.

Результаты работы, опубликованные в 2012 году, были удивительными, шокирующими и очень болезненными. Но это была правда. Комиссия установила следующие факты.



Вина болельщиков "Ливерпуля" не подтверждена.

Причинами события было полное отсутствие контроля над ситуацией со стороны полиции.

С первых минут после трагедии полиция стала проводить мероприятия для обоснования версии о "пьяных ливерпульских фанатах".

Во всех погибших, включая детей, брались тесты на наличие алкоголя.

41 человека и можно было спасти в случае допуска на поле карет скорой помощи и по прошествии времени 15:15, установленного Дакенфилдом.

116 из 164 рапортов полицейских были изменены с целью уничтожения в них каких-либо фактов об ошибочных действиях служб правопорядка. В том числе и о том, что 28 человек из числа погибших еще дышали после 15:15.

Публикация в газете The Sun была явной "уткой", поскольку была частью стратегии.

23 года понадобилось для того, чтобы добиться правды. Еще четыре - для решения суда. 26 апреля 2016 суд квалифицировал гибель 96 болельщиков как убийство.

прежний начальник полиции Южного Йоркшира Дакенфилд полностью признал вину. Он сказал, что был парализован страхом и следовательно не мог выполнять свои обязанности довольно профессионально.

Самым молодым из погибших был 10-летний Джон Пол Гилхули - двоюродный брат многолетнего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.



"Каждый раз, когда я подъезжаю к" Энфилд ", то замедляю ход, поравнявшись с Воротами Шенкли. Мой взгляд задерживается на мемориале жертвам "Хиллсборо". Я медленно еду вдоль мемориала, пробегая глазами по списку тех, кто упал на трибуне Леппингз Лейн и никогда больше не поднялся. Одно имя притягивает мой взгляд. Джон-Пол Гилхули, 10 лет - самый молодой из тех, кто не вернулся из Шеффилда. Мальчик, чья жизнь оборвалась, практически не начавшись. Я знал Джона-Пола. Это мой двоюродный брат. Холод бежит у меня по спине ", - пишет Стивен.

"Как и у всех в Мерсисайде, суббота 15 апреля 1989 оставила шрам на моем сердце. Футбольный клуб "" был религией в моей семье, следовательно, как только мы услышали, что на матче что-то случилось, собрались у телевизора, ожидая новостей. Нас трясло, когда мы слышали комментарий. В тот вечер в нашем доме было очень и очень мрачно. Каждый из нас задавался вопросом: "Знаем мы кого-нибудь, кто поехал туда? Господи, сделай, чтобы это было не так". на слудующий день в половине девятого утра постучали. Я быстро спустился, чтобы открыть дверь. Мой дедушка Том, не говоря ни слова, прошел в гостиную. Проснулись все остальные, и мы встали посреди комнаты, ожидая, когда дед что-нибудь скажет. Дед жил неподалеку, и не в его манерах было ходить по гостям в 8:30 утра в воскресенье.



"У меня плохие новости, - сказал он, наконец. - Джон-Пол погиб".

Мы и не знали, что Джон-Пол отправился на игру. Он постоянно ходил на "Энфилд", но поездка на полуфинал Кубка Англии была особым подарком. Дед объяснил, что Джеки - мама Джона-Пола смогла достать билет на матч. Она знала, как много значила для ее сына возможность посмотреть на его героев в таком важном поединке. Игра была в Шеффилде - совсем рядом, только 70 миль. И он так хотел поехать! Друг семьи согласился отвезти Джона-Пола. Они выехали из Ливерпуля в субботу утром, полные восторга и предвкушения. Только Джон-Пол так и не вернулся домой. Так и не вернулся с футбольного матча. Эти слова преследуют меня всю жизнь".

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96 болельщиков "Ливерпуля" так и не узнали, что их команда выиграла Кубок Англии. В перенесенном на 7 мая полуфинале "" одолел "Ноттингем" - 3:1, а в финале в дополнительное время обыграл "Эвертон" - 3:2.

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