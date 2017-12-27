В начале 2018 года пройдет спецконфискация еще 5 млрд грн, которые были украдены у государства "организованной преступной группировкой" экс-президента Украины Виктора Януковича, отметил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Это значит, юридическим языком, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", – сказал он.Луценко анонсирует спецконфискацию еще 5 млрд грн в начале следующего года.Генпрокурор планирует потребовать, чтобы в 2018 году деньги, украденные "организованной преступной группировкой Януковича", дошли до граждан Украины."Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял деньги и не смог донести их до людей", – заявил он.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.В сентябре Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на $199,4 млрд.В марте Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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