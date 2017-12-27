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Луценко заявил, что украинские чиновники не смогли освоить 17 млрд грн конфискованных "денег Януковича"
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27.12.2017 00:40
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В начале 2018 года пройдет спецконфискация еще 5 млрд грн, которые
были украдены у государства "организованной преступной
группировкой" экс-президента Украины Виктора Януковича, отметил
генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Надеюсь, что на
этот раз правительство будет более организованным Фото: Генеральна
прокуратура України / Facebook "Это значит, юридическим языком,
халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их
освоить. Меня это просто бесит", – сказал он.Луценко
анонсирует спецконфискацию еще 5 млрд грн в начале следующего
года.Генпрокурор планирует потребовать, чтобы в 2018 году деньги,
украденные "организованной преступной группировкой Януковича",
дошли до граждан Украины."Надеюсь, что на этот раз правительство
будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных
производств за халатность по тем, кто взял деньги и не смог донести
их до людей", – заявил он.Янукович был избран президентом
Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев
протестов на Майдане, Верховная Рада признала его
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же
месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он
проживает в России.В Украине против Януковича открыто
несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах
граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти
неконституционным путем, действиях, направленных на свержение
конституционного строя. В отношении
экс-президента применяется процедура заочного осуждения.В
сентябре Государственная служба финансового мониторинга Украины
заявила, что Янукович и его окружение могли провести
незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и
другими преступлениями, на $199,4 млрд.В марте Краматорский
городской суд Донецкой области принял решение о конфискации
$1,5 млрд окружения Януковича. По данным
Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег
и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк"
завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство
конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил,
что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление
армии.
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